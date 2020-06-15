Песков ответил, когда будет представлен план восстановления экономики

Обновленный план восстановления экономики будет представлен президенту в обозримой перспективе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Точную дату вам сейчас называть не буду и не смогу", - сказал представитель Кремля.

"Рамочный план, который был представлен премьер-министром Михаилом Мишустиным президенту, был им рассмотрен, и было поручение насытить уже его конкретными положениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний, которые проводятся у президента", - заключил представитель Кремля.