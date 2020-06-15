Познер про Ефремова: "Давно и много пьет. Мне его не жалко"

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал смертельное ДТП, инициатором которого стал актер и режиссер Михаил Ефремов, отметив, что ему артиста не жалко. Так как известно: "Ефремов пьет, причем давно и много".

И то, что он садится - и не в первый раз - за руль, "будучи абсолютно пьяным", это - "безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", сказал Познер в беседе с "БИЗНЕС Online".

А кого Познеру жалко - так это погибшего в ДТП мужчину, его жену, двоих детей.

При этом журналист надеется, что наказание для Ефремова "будет таким же, как для совершенно неизвестного человека" за такое преступление. И то, что Ефремов "действительно блестящий актер и все такое прочее", не сыграет никакой роли при принятии судом решения.

Также телеведущий акцентировал: лично ему "совершенно не кажется", что данную историю "специально раскручивают". Она, история, просто привлекает внимание, так как задействован в ней известный человек - "поэтому, конечно, всем дико интересно".

"Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране", - уверен Познер.