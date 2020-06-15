Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 293/650 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году"

Зарегистрирован 11.06.2020 г. № 58631

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.06.2020 г.

Вступает в силу 15 июня 2020 г.

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" и в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), подпунктами 4.2.25 и 4.2.26 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019, № 51, ст. 7631), подпунктами 5.2.7 и 5.2.8 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5344; 2019, № 51, ст. 7643), приказываем:

1. Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня 2020 года.

Министр просвещения Российской федерации С.С.Кравцов

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А.Музаев

Приложение

Утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 года

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953) (далее соответственно - Порядок, ГИА-9), в части организации и проведения ГИА-9, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании, не применяется.

2. К участникам ГИА-9 относятся:

обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, осваивающие образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок, имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку и допущенные в 2020 году к ГИА-9;

лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего образования, зачисленные в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования, - для прохождения ГИА-9 экстерном и подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок, получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных, имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку и допущенные в 2020 году к ГИА-9;

лица, допущенные к ГИА-9 в предыдущие учебные годы (не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку), но не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные годы и подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок.

3. ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX класс.