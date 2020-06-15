Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице

Прохожий, открывший огонь по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице от полученных в ответ ран.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина скончался, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь.

Напомним, стрельба случилась у дома N156 на Ленинском проспекте. Там полицейские остановили для поверки автомобиль такси. Пока у водителя проверяли документы, проходящий мимо гражданин достал пистолет и выстрелил в сотрудников ДПС. Им пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нападавшего. Несмотря на то, что оба сотрудника былины ранены, это удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".