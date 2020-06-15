В Тверской области продолжают искать пропавших при ЧП с гидроциклом

В Тверской области со вчерашнего дня ищут хозяина опрокинувшегося на Волге гидроцикла и его пассажира- мальчика 13 лет.

По этому трагическому поводе возбуждено уголовное дело. Статья - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская, в воскресенье примерно в 15 часов на участке реки Волга вблизи устья реки Кимрка Тверской области гидроцикл марки "GTX" опрокинулся во время движения. Им управлял уроженец города Кимры 1986 года рождения. Кроме него, на борту были мальчик и девочка 2007 года рождения.

На девочке был спасательный жилет, и она смогла самостоятельно выплыть на берег. Водитель гидроцикла и мальчик были только в гидрокостюмах. До настоящего времени сотрудники МЧС России по Тверской области продолжаются работы по их поиску.

По словам Марковской, для расследования уголовного дела создана следственного-оперативная группа. Она продолжает работу на месте происшествия, опрашивает очевидцев. В СК сказали, что судоводитель управлял незарегистрированным гидроциклом.