Взрослый и ребенок погибли после падения с гидроцикла в Тверской области

Мужчина и мальчик погибли в результате падения с гидроцикла в Тверской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 14 июня днем на участке реки Волга вблизи устья реки Кимрка. По данным следствия, транспортным средством, которое не было зарегистрировано в установленном порядке, управлял мужчина 1986 года рождения, вместе с ним находились мальчик и девочка 2007 года рождения. Во время движения гидроцикл опрокинулся.

Девочка, одетая в спасательный жилет, сумела самостоятельно выбраться на берег. Судоводитель и мальчик, не имевшие спасательных средств, до сих пор не найдены. Их поиск продолжается.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.