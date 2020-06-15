В Приморье экс-сотрудников ГИБДД будут судить за взятки

В Хорольском районе Приморского края завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали уже бывшие сотрудники ГИБДД. Экс-полицейских подозревают в получении взяток, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, оба эпизода произошли в конце прошлого года. 2 декабря обвиняемые, патрулируя дороги, остановили два зерноуборочных комбайна. Проверив документы у их водителей, правоохранители нашли ряд правонарушений, которые могли классифицироваться как административные. Угрожая водителям арестом и задержанием транспортных средств, сотрудники ГИБДД потребовали 20 тысяч рублей.

"Один из водителей, опасаясь наказания и выручая своего коллегу, вынужден был передать требуемые деньги", - отмечают в ведомстве.

6 декабря на той трассе обвиняемые остановили трактор, проверили документы у его водителя и, действуя по отработанной схеме, начали вымогать 25 тысяч рублей у тракториста.

Водитель, оказавшийся "живцом", стал торговаться и предложил снизить сумму до 15 тысяч. Эти деньги он отдал полицейским. После получения взятки их задержали сотрудники УФСБ России по Приморью.

Бывшие сотрудники ГИБДД обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки".

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.