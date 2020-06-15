В Красноярском крае изъяли 20 тысяч литров контрафактного алкоголя

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании большой партии подпольно изготовленного алкоголя. Она рассказала, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Красноярскому краю при участии сотрудников подразделения Госавтоинспекции Нижнеингашского района задержан подозреваемый в незаконном обороте спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.

На автодороге "Сибирь" полицейские остановили грузовой автомобиль. Водитель сообщил, что перевозит модульную компрессорную станцию. Однако при осмотре прицепа транспортного средства обнаружено, что двери бокса, где должна находиться станция, являются муляжом, а за ним - тайник с алкогольной продукцией. Выяснилось, что подозреваемый осуществлял перевозку товара без сопроводительной документации и соответствующей лицензии.

По словам Ирины Волк, сотрудниками полиции изъято свыше четырех тысяч бутылок с алкоголем общим объемом более 20 тысяч литров. Согласно проведенной экспертизе, образцы являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 94,5 процента. По предварительным данным, общая стоимость изъятого превышает 13,5 миллиона рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Нижнеингашскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.