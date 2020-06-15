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15.06.2020,  
15:07
Текст:  Татьяна Воробьева

Модернизированные вертолеты Ми-8 пополнят российскую базу в Киргизии

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТВ 5-1 поступят на вооружение российской базы Кант в Киргизии. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЦВО, к которому относится заграничный военный объект.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Авиабаза ожидает пополнение до конца июня этого года. Это будут модернизированные вертолеты с комплексами бортовой обороны, они придут на смену более устаревшим машинам, стоящим на вооружении базы.

"Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, которое приспособлено для очков ночного видения, - рассказали в ЦВО о новых вертолетах. - Это дает возможность летчикам выполнять полеты в темноте на предельно малых высотах, использовать для взлета и посадки необозначенные площадки".

Летчики вертолетного звена Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки в Тверской области.

Справка "РГ"

Российская военная база в Канте является частью Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. В активе авиабазы - штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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