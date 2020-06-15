TAG Heuer создал модель Carrera Chronograph с турбийоном для благотворительного аукциона

Швейцарская часовая мануфактура TAG Heuer представляет специальный выпуск знакового COSC-сертифицированного хронографа Carrera Chronograph Calibre Heuer 02 Tourbillon - эта модель в единственном экземпляре будет выставлена на аукцион в рамках "Благотворительного мероприятия ODD BALLS" в знак поддержки борьбы с пандемией.

В середине июня модель TAG Heuer наравне с другими часами и произведениями искусства станет частью digital-кампании в помощь Фонду солидарности и реагирования на COVID-19, учрежденный Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Онлайн-аукцион продлится неделю на платформе Giverny (#bidonourballs).

Осенью обладатель часов будет приглашен в Швейцарию, на мануфактуру TAG Heuer - для встречи с мастерами, работавшими над изготовлением часов, и для нанесения персонализированной гравировки. У него также будет возможность стать гостем легендарных соревнований по автоспорту в 2021 году.

"Несмотря на то, что во многих странах ситуация постепенно стабилизируется, борьба еще не окончена, последствия в долгосрочной перспективе будут очень серьезными. Эти часы выражают наше восхищение и благодарность через благотворительный аукцион ODD BALLS и международные программы ВОЗ, которые будут непосредственно помогать нуждающимся людям", - сказал Стефан Бьянки, исполнительный директор часового подразделения LVMH и исполнительный директор TAG Heuer.

Хронограф Carrera Chronograph Calibre Heuer 02 Tourbillon "ODD BALLS" - модель в единственном экземпляре, в черном 45-миллиметровом керамическом корпусе с неподвижным черным матовым градуированным керамическим безелем с тахиметрической шкалой. Коронка и черные кнопки выполнены из стали с покрытием PVD, задняя крышка из сапфирового стекла, ремешок из матовой кожи аллигатора с подкладкой из каучука.

Фото: TAG Heuer

Авангардный "черный опаловый" скелетонизированный циферблат со вспомогательными циферблатами (на "3 часах" и "9 часах") дополнен эксклюзивной вариацией логотипа TAG Heuer - перевернутого и напоминающего форму дома, передающего атмосферу #stayhome. Индексы, часовая и минутная стрелки покрыты материалом Super-LumiNova. Каретка "парящего" минутного турбийона расположена на "6 часах".

На задней крышке выгравирована специальная надпись, включающая имя донатора и слова, подчеркивающие чрезвычанйые обстоятельства, которые привели к созданию этих часов.

Фото: TAG Heuer

Сертифицированный COSC мануфактурный механизм Calibre Heuer 02T оснащен колонным колесом и кареткой турбийона из углеволокна, частота составляет 28 800 полуколебании в час (4 Гц), а запас хода - не менее 65 часов.

Компания надеется, что дизайн и техническое совершенство, дополненные эмоциональным посланием и надеждой, будут сопровождать владельца часов на протяжении всей жизни.