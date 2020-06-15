В России началась разработка плавающей версии комплекса "Тор-М2"

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" может получить плавающую версию для преодоления водных преград. Разработка нового образца техники уже началась.

Как заявил журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, новая модификация "Тор-М2" создается на основе платформы на колесном шасси.

Отметим, что в прошлом году на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" состоялась презентация колесной версии зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2". Специальное шасси повышенной проходимостью разработано с колесной формулой 8х8.

Как сообщил "РГ" автор проекта, директор специального конструкторского бюро Александр Давыдов, колесный вариант "Тор-М2" обладает высокой мобильностью, а специальные шины с низким удельным давлением придают ему повышенную проходимость.

Дорожный просвет - 400 миллиметров. Дизельный двигатель мощностью 390 лошадиных сил способен разогнать бронированный автомобиль Брянского автозавода до 80 километров в час. Конструктор также отметил, что запланировано размещение "Тор-М2" на шасси с колесной формулой 6х6, что уменьшит размеры ЗРК, повысит проходимость и мобильность.