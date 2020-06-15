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15 июня 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 15 июня 2020 года № 162 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив подпункт 7.3 пункта 7 в следующей редакции:

"7.3. Соблюдать постановления должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области о нахождении в режиме изоляции на дому (за исключением лиц, возвратившихся из служебной командировки).".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.06.2020.

Губернатор области В.В.Сипягин



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