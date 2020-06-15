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Вышел трейлер биохоррора "Заводчик"

Новости
    15.06.2020, 13:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован первый трейлер датского биохоррора Breeder - очень атмосферный, явно нездоровый рассудком. Несомненно, всем поклонникам творчества семейства Кроненбергов здесь нужно взять низкий старт. Особенно той части аудитории, что прониклась биопанком на минимальных настройках "Антивирус" - отличным полнометражным дебютом Брэндона Кроненберга, сынишки Дэвида.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер психологического хоррора "Реликвия"

Режиссером проекта выступил Дженс Даль, сценарист "Дилера", дебютной же картины Рефна. Тогда как сценаристом - Сиссел Далсгард Томсен ("Зомби-вестерн: Оно пришло с запада").

В ролях: Сара Йорт Дитлевсен ("Высвободи зверя"), Андерс Хейнриксен (сериалы "Дождь" и "Серая зона"), Синье Эгхольм Олсен ("В диких условиях"), Ээва Путро ("Невеста дьявола"), Мортен Хольст ("Преисподняя").

Речь в картине - о частной клинике, работающей над "взломом ДНК" в рамках программы по полному омоложению человека. Для чего используют младенцев, добываемых из похищенных молодых женщин. В центре истории - Миа, которая начинает расследовать зловещее это дело, но сама становится жертвой "заводчиков".

Релиз картины состоится на цифровых площадках. Каких именно - пока не известно. Даты тоже нет.

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