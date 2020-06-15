Указ главы Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2020 года № 1253 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. В целях дополнительного контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних лиц в каникулярное время, сохранения здоровья детей:

1) родителям (законным представителям) уведомлять администрации городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в день прибытия о несовершеннолетних лицах, прибывающих и находящихся на территории городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), не являющихся местом их постоянного проживания;

2) рекомендовать главам городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия):

вести учет несовершеннолетних лиц, прибывающих и находящихся на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное время;

оказать содействие в организации профилактического медицинского наблюдения за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное время;

3) Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.):

разработать схему профилактического медицинского наблюдения за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися в городских и сельских поселениях Республики Саха (Якутия) в каникулярное время;

совместно с главами муниципальных районов Республики Саха (Якутия) (по согласованию) и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное время, в том числе с привлечением медицинских работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







