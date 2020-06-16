Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. О чем важном на нем говорили, корреспонденту РГ рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Говорили об очень важных вопросах - соблюдение конституционных прав граждан во время расследования, о результатах проверки нарушений жилищных прав сирот в Воронежской области и о следствии по делу об исчезновении жительницы Нижнего Тагила.

Говоря о соблюдении прав граждан во время расследования, Александр Бастрыкин отметил, что его подчиненные обязаны соблюдать права граждан. Это касается их личной свободы, возмещения ущерба от преступления, презумпции невиновности, доступа к правосудию в разумный срок. На совещании были названы такие цифры. В этом году с 10,5 до 12 миллиардов рублей увеличилась сумма возмещенного ущерба от преступлений во время следствия. А еще найдено и арестовано судом имущество обвиняемых на 10,5 миллиарда рублей. В два раза - с 55 до 26 - сократилось число граждан, реабилитированных в ходе следствия.

Александр Бастрыкин сказал, что одно из серьезных нарушений - необоснованное привлечение к уголовной ответственности. По его словам оправдательные приговоры, как правило, обусловлены упущениями в расследовании, нарушениями закона, влекущими аннулирование доказательств обвинения. Единичные случаи оправдания судом отмечены в республиках Башкортостан, Дагестан, Тыва, Коми, Хакасия, Красноярском крае, Кемеровской и Саратовской областях.

Председатель СК России обратил внимание и на случаи получения "недопустимых доказательств" в некоторых следственных управлениях и поручил руководителям этих подразделений разобраться в их причинах и доложить.

Говорил председатель на совещании и о содержании граждан под стражей на время расследования. По его словам, благодаря указаниям центрального аппарата следователи в регионах стали реже отправлять подследственных в камеру. В прошлом году во время следствия сидели под стражей 16 процентов обвиняемых, а несколько лет назад этот показатель был 25 процентов.

Еще один критерий качества следственной работы- это количество жалоб граждан на следователей. Больше всего жалоб в Хакасии, Тыве, Коми, Красноярском крае, Нижегородской, Псковской и Саратовской областях.

На совещании вторым вопросом были результаты проверки нарушений жилищных прав сирот в Воронежской области.

Основанием для проверки стали материалы СМИ. Журналисты писали, что сироты долго не могут получить положенное по закону жилье. В регионе 2800 сирот. Бастрыкин поручил руководителю СК по Воронежской области опросить каждого из них, выяснить жилищные условия, перспективы выдачи жилья и доложить об этом в кратчайшие сроки.

На контроле в центральном аппарате есть уголовное дело об исчезновении 23-летней жительницы Нижнего Тагила. Руководитель СК по Свердловской области доложил, что девушка пропала еще осенью прошлого года, сообщив близким, что собирается в гости к родственникам. 7 мая этого года в Артемовском районе было обнаружено ее тело без признаков насильственной смерти. Опознание и результаты молекулярно-генетической экспертизы подтвердили личность пропавшей. Глава ведомства поручил продолжить тщательное расследование, установить причины смерти девушки и представить окончательный доклад по уголовному делу.

Председатель СК России заслушал доклады от руководителей следственных подразделений регионов по резонансным уголовным делам и происшествиям.

Так, по руководитель СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказал о расследовании изнасилования и убийства 12-летней девочки, Александр Бастрыкин поручил организовать служебную проверку действий сотрудников следственного управления, которые отказали в возбуждении уголовного дела.

Председатель поручил руководителю СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу помочь коллегам из Дагестана в установлении обстоятельств нападения граждан Азербайджана на полицейских и доложить о причинах инцидента в кратчайшие сроки.

Руководитель СК по Ростовской области доложил о результатах расследования уголовного дела о преступлениях прошлых лет. Среди них было четыре убийства, серия изнасилований и кражах. Их совершил начиная с 2000 года военнослужащий, самовольно покинувший часть. Следователям удалось найти и задержать Давида Сарабашяна. Он получил пожизненный срок.

Глава ведомства поручил представить к наградам следователей и криминалистов, участвовавших в раскрытии преступлений и расследовании уголовного дела.

Также Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Забайкальскому краю оказать помощь детям, при спасении которых в реке погибли их родители и еще двое мужчин.