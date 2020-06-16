Анна Попова: Ветераны смогут смотреть парад на Красной площади без масок

Приглашенным на парад Победы на Красной площади ветеранам обеспечат меры безопасности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Волонтеры, которые будут сопровождать ветеранов, будут протестированы на коронавирус, привезут фронтовиков на Красную площадь на продезинфицированном транспорте, а на гостевой трибуне рассадят с соблюдением дистанции - через два кресла, - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", - сказала Попова.

Ранее эпидемиологи объясняли, что на открытом воздухе при соблюдении дистанции в 1,5-2 метра риск заражения коронавирусом минимален.

Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня.