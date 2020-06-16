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16.06.2020 21:31
Рубрика: Общество

Анна Попова: Ветераны смогут смотреть парад на Красной площади без масок

Текст: Ирина Невинная

Приглашенным на парад Победы на Красной площади ветеранам обеспечат меры безопасности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Волонтеры, которые будут сопровождать ветеранов, будут протестированы на коронавирус, привезут фронтовиков на Красную площадь на продезинфицированном транспорте, а на гостевой трибуне рассадят с соблюдением дистанции - через два кресла, - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", - сказала Попова.

Ранее эпидемиологи объясняли, что на открытом воздухе при соблюдении дистанции в 1,5-2 метра риск заражения коронавирусом минимален.

Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня.

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