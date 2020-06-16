Баржу "Фортуна" хотят использовать в достройке "Северного потока-2"

Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2AG подала запрос Дании на получение разрешения достроить газопровод судами с якорным позиционированием. Об этом сообщает ТАСС.

Компания просит внести соответствующую поправку в полученное ранее разрешение от Датского энергетического агентства (ДЭА). Эта же технология якорного позиционирования использовалась при строительстве "Северного потока".

Сейчас по правилам, достроить газопровод могут только суда с системой динамического позиционирования. У России в распоряжении есть только одно такое судно - трубоукладчик "Академик Черский", находящийся сейчас неподалеку от места строительства в немецком порту Муркан. Там же находится трубоукладочная баржа "Фортуна", которая технически может участвовать в строительстве, но имеет систему якорного позиционирования. Если Дания даст разрешение на проведение работ судам такого типа, "Фортуна" сможет участвовать в прокладке труб оставшейся части газопровода.

Строительство "Северного потока-2" пришлось остановить в конце прошлого года из-за санкций США против российских морских газопроводов в Европу. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой этих труб на глубинах более 100 футов (30 метров). После введения санкций США потребовали от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство.

Справка "РГ"

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб "Северного потока-2" из примерно 2 460 км, то есть 94% от общей его протяжённости.