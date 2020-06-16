Постановление губернатора Белгородской области от 16 июня 2020 года № 73 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- подпункт 2.7 пункта 2 постановления дополнить пятым абзацем следующего содержания:

"Работа пляжей осуществляется при условии обеспечения соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования.";

- третий абзац подпункта 5.1 пункта 5 постановления исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







