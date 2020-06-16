Более 350 россиян вернутся на родину из Индии

Самолет компании "Аэрофлот" вернет на родину россиян, застрявших в столице Индии из-за пандемии коронавируса. На этот вывозной рейс зарегистрировался 351 человек, в числе граждан РФ и шестеро детей.

Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров. По его словам, на борту также присутствуют граждане Индии, Афганистана, Финляндии, Украины и Беларуси, пишет РИА Новости.

Это уже четвертый вывозной рейс авиакомпании, организованный для возвращения россиян, находящихся в Дели. Он доставит в Россию жителей центральных областей страны, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, а также Калининградской области.