Долгожданное лето: солнцезащитные очки от Bally, Omega и Guess

После всего, что случилось в этом году, прогулки под ярким солнцем доставят особое удовольствие. Темные очки выполняют при этом двойную функцию: во-первых, как следует из их видового названия, они защищают глаза от солнца, а, во-вторых, добавляют завершающий штрих к облику современного модного человека.

Omega

Поскольку главная специализация швейцарского бренда Omega - асы, логичной идеей стало добавление в коллекцию солнцезащитных очков в рестро-стиле традиционных черт часовых коллекций бренда. Так появились женские очки с квадратной оправой.

Фото: Omega

Подобно теплым лучам заходящего солнца, металлическая оправа отливает розовым золотом, а классический рифленый рисунок ободка линз дополняется волнообразным узором часовой коллекции Seamaster на дужках. Дизайн очков перекликается с легендарным периодом расцвета Французской Ривьеры, но в то же время актуален и наделен чертами современной роскоши.

Фото: Omega

Сохранив вневременную элегантность классической формы мужских очков-авиаторов, Omega дополнила их яркими акцентами. Сделанные в Италии, они уместны и в городе, и на природе, и на шезлонге у бассейна. Образ первопроходца поддерживает металлическая оправа цвета светлого золота, дополненная вставками Dark Havana, и логотип в виде заводной головки на наконечниках заушников.

Фото: Omega

Винтажную линейку довершают круглые очки-унисекс с дымчатыми линзами, обрамленными оправой с необычным сочетанием черного ацетата (нейлонового пластика) и металла цвета палладия. Очки можно носить в самые жаркие дни, когда солнце заливает светом все вокруг. С этими и другими моделями можно ознакомиться на сайте omegawatches.com.

Фото: Omega

Bally

Летняя коллекция очков Bally's Eyewear - продолжение классического стиля марки в сочетании с оправами современных форм.

Фото: Bally

"Очки-авиаторы" сочетают в себе винтажную спортивную эстетику с чистыми линиями. Поклонники марки найдут забавные декоративные элементы - например, переосмысленные детали походных ботинок Bally 1920-х годов. Очки из ацетата ярких цветов наверняка заинтересуют молодых девушек.

Уделяя внимание функциональности наряду с дизайном, коллекция включает в себя модели Smart Fit, подходящие для любых форм лица, в том числе азиатского типа.

Фото: Bally

Guess x J Balvin Colores

Капсульная коллекция Guess в сотрудничестве с мировой музыкальной молодежной звездой по имени Джей Бальвин. Это уже их вторая коллаборация.

Капсула Guess x J Balvin Colores включает в себя три линии очков в широком диапазоне ярких цветов - гаванский синий и оранжевый кристаллический, гаванский зеленый и зеленый кристаллический, яванский янтарь и светлый кристаллический, красный желтый и фиолетовые тона. Геометрические формы и "кошачий глаз" - все модно и даже остромодно.

Все очки коллекции сделаны из ацетата - пластика на основе нейлона. Он гипоаллергенный, и к тому же обладает необычным блеском, что отличает его от привычной пластмассы. На все модели очков нанесен логотип коллаборации Guess x J Balvin.