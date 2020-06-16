Financial Times: ФРС США может ввести отрицательные ставки

В последнюю неделю в американских СМИ оживленно заговорили о возможности введения Федеральной резервной системой США отрицательных ставок. Сегодня, 16 июня, Financial Times сообщило, что провайдер финансовой информации Bloomberg разослал своим клиентам рекомендации о внесении изменений в компьютерную систему расчетов. Эти изменения должны подготовить терминалы клиентов к бесперебойной работе в условиях возможного введения ФРС США отрицательных ставок. Напомним, что на данный момент ставка остается прежней - 0,00-0,25%.

Отмечается, что Bloomberg также просит внести аналогичные изменения в модели ценообразования на рынке Форекс и рынке сырьевых товаров. Интересно, что другое издание, Buisness Insider, которое также пользуется услугами терминала Bloomberg, сообщило, что не получало со стороны провайдера никаких уведомлений, и их система работает в прежнем режиме. В издании отмечают, что волатильность процентных ставок является крайне важной частью математического уравнения при расчете цены опционов, которая позволяет держателям покупать или продавать финансовые инструменты в определенный момент времени.

Официальных заявлений со стороны ФРС не было, но ее действующий глава, Джэром Пауэлл, несколько раз публично высказывался против введения отрицательных ставок, о чем он заявлял еще в мае этого года. По его мнению, отрицательные ставки не подходят для нынешних условий выведения страны из рецессии и экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. С марта этого года ФРС держит ставку на нулевом и близком к нулю уровне. Более того, в ФРС указывали, что на фоне расширения собственной программы по покупке активов ставка сохранится в ее нынешних диапазонах до 2022 года.

Слухи о возможности введения отрицательных ставок появились в СМИ почти что одновременно с выходом июньского прогноза американской экономики. Прогноз ФРС фактически подтверждает то, о чем заявляли ключевые игроки американского финансового рынка с начала марта - США официально скатились в рецессию. Расчеты показывают, что уже во втором квартале этого года ВВП США упадет на 52,8%. Специалисты Национального бюро экономических исследований США, NBER, подсчитывающего циклы американской экономики, также официально признали, что самый длительный в истории период роста американской экономики завершился и началась рецессия.