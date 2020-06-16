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16.06.2020 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ: Ликвидация бандподполья позволила провести в РФ крупные мероприятия

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как благодаря ликвидации бандподполья на Северном Кавказе удалось провести крупные международные мероприятия в стране.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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По словам главы ведомства, практически выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Совместными усилиями удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего - обеспечить безопасность проведения крупных международных форумов и соревнований: Универсиады 2013 года в Казани, Олимпиады 2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году и других.

"Много что было сделано, конечно. В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа", - заключил глава ФСБ.

Власть Безопасность Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Президент СКФО

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