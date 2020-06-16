ФСБ: Ликвидация бандподполья позволила провести в РФ крупные мероприятия

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как благодаря ликвидации бандподполья на Северном Кавказе удалось провести крупные международные мероприятия в стране.

По словам главы ведомства, практически выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Совместными усилиями удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего - обеспечить безопасность проведения крупных международных форумов и соревнований: Универсиады 2013 года в Казани, Олимпиады 2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году и других.

"Много что было сделано, конечно. В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа", - заключил глава ФСБ.