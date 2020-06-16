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16.06.2020 16:26
Рубрика: Власть

Иванов не ожидает банкротств на рынке авиаперевозок РФ

Текст: Кира Латухина

Авиакомпании в числе первых получили поддержку и помощь властей, поэтому вряд ли будут банкротиться. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, отметив пользу ухода с рынка в свое время компаний -"живопырок".

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"Я не ожидаю банкротств, в том числе и потому, что количество российских авиакомпаний за последние 10 лет сократилось очень сильно и меня это радует", - сказал Иванов. "Если вы помните, когда у нас была масса банкротств, я публично говорил, что до тех пор, пока авиакомпании-"живопырки" не уйдут с рынка, ничего хорошего не будет", - заметил он.

"Правительство моментально увидело проблемы огромной отрасли, и они оказались в числе первых, кто получил очень серьезную финансовую поддержку. Именно поэтому я имею основание говорить, что банкротств я не жду, хотя финансовое положение крупных наших авиакомпаний очень тяжелое", - заключил спецпредставитель президента.

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