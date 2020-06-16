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16.06.2020 05:45
Рубрика: Экономика

Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Из-за сокращения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Фото: Александр Корольков/РГ
Как изменились цены на продукты во время карантина

Проведенное исследование показало, что граждане РФ начали экономить. В период с 27 апреля по 24 мая увеличился спрос на дешевые сорта мяса, чай, воду, макаронные изделия, фруктовые соки. Увеличились продажи майонеза и шоколадных конфет на развес.

Опрошенные в магазинах люди заявили, что ограничить расходы на продукты пришлось из-за пандемии коронавируса. Тридцать процентов респондентов признались, что стали чаще искать товары со скидкой. А 66 процентов потребителей заметили повышение цен.

Экономика Товары и цены Пандемия коронавируса COVID-19

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