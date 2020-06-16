Из-за коронавируса россияне начали экономить на еде

Из-за сокращения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Проведенное исследование показало, что граждане РФ начали экономить. В период с 27 апреля по 24 мая увеличился спрос на дешевые сорта мяса, чай, воду, макаронные изделия, фруктовые соки. Увеличились продажи майонеза и шоколадных конфет на развес.

Опрошенные в магазинах люди заявили, что ограничить расходы на продукты пришлось из-за пандемии коронавируса. Тридцать процентов респондентов признались, что стали чаще искать товары со скидкой. А 66 процентов потребителей заметили повышение цен.