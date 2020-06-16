Постановление правительства Кировской области от 16 июня 2020 года № 298-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Кировской области и на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 15.06.2020 № 23 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Приостановить до 30.06.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров".

1.2. Подпункт 1.1-1 исключить.

1.3. В подпункте 1.2:

1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2. Приостановить до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности":".

1.3.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное ограничение не распространяется на:

мероприятия, осуществляемые в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы в Кировской области, утвержденным региональной дирекцией по координации проведения в 2020 году мероприятий Года памяти и славы на территории Кировской области, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

мероприятия, предусмотренные планом организационных мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвященных старту сбора подписей за присвоение городу Кирову почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" в 2021 году, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

предоставление услуг музеев и библиотек посетителям (пользователям), предусматривающих очное присутствие граждан, при одновременном соблюдении следующих условий:

при осуществлении приема посетителей (пользователей) только по предварительной записи,при обеспечении соблюдения дистанции между посетителями (пользователями) в помещениях (залах) музеев и библиотек не менее 5 метров, при обеспечении непревышения предельного количества посетителей (пользователей), которые могут одновременно находиться в помещениях (залах) музеев и библиотек (исходя из расчета 1 посетитель на 25 кв. метров), при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления, а также при использовании работниками и посетителями музеев средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), работниками и пользователями библиотек средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и средств индивидуальной защиты рук (перчаток)".

1.3.3. Подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4. Деятельность предприятий (объектов) общественного питания по оказанию услуг общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений. Данное ограничение не распространяется на:

предприятия (объекты) общественного питания в части оказания услуг по изготовлению продукции общественного питания, реализации указанной продукции и покупных товаров навынос и (или) с условием доставки заказов покупателям;

расположенные на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, уличные сезонные (летние) кафе, а также уличные веранды и террасы иных стационарных объектов общественного питания при одновременном соблюдении следующих условии:

при выполнении рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в том числе методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. № МР 3.1/2.3.6.0190-20 от 30.05.2020, при использовании для обслуживания посетителей одноразовой посуды и приборов, одноразового меню, при размещении посадочных мест в уличных сезонных (летних) кафе, а также на уличных верандах и террасах иных стационарных объектов общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии

1,5 метра друг от друга и при нахождении за столом не более 2 человек (за исключением членов одной семьи), при недопущении обслуживания посетителей в формах обслуживания "банкет", "фуршет", "шведский стол", при обеспечении руководителями предприятий (объектов) общественного питания обследования сотрудников, обслуживающих посетителей, осуществляющих приготовление пищи и доставку, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и (или) иммуноферментного анализа (ИФА) на иммуноглобулин М не реже одного раза в неделю;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, и расположенные на территориях указанных организаций (индивидуальных предпринимателей)".

1.3.4. В абзаце первом подпункта 1.2.5 слова "расположенных на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района," исключить.

1.3.5. Подпункт 1.2.6 исключить.

1.4. В подпункте 1.8 слова ", за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района," исключить.

1.5. Подпункт 1.8-1 исключить.

1.6. Абзац первый подпункта 1.12 изложить в следующей редакции:

"1.12. Рекомендовать гражданам, прибывающим из иных субъектов Российской Федерации, в том числе после окончания периода вахты или служебной командировки:".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







