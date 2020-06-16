Косачев: Действия США - предательство партнерства с Европой

Министры иностранных дел стран-членов ЕС и глава госдепартамента США Майк Помпео провели накануне видеоконференцию.

Что этому событию предшествовало, хотя бы на протяжении последнего года? Выход США из ядерной сделки с Ираном, которую Евросоюз решительно поддерживает. Признание Вашингтоном всего Иерусалима столицей Израиля, что Евросоюз категорически отрицает. Убийство американцами одного из лидеров Ирана на территории другой суверенной страны, кстати - партнера Евросоюза. Разрушение американцами Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в потенциале способное вновь поставить многие европейские страны под прицел. Заявленное намерение США выйти из Договора по открытому небу, которое страны ЕС осудили. Прекращение американского финансирования Всемирной организации здравоохранения, защищаемой в нынешних сложных условиях Евросоюзом. Ужесточение незаконных американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2", направленного на обеспечение энергобезопасности Евросоюза. И, наконец, одностороннее решение США сократить свой контингент в Германии без того, чтобы уведомить об этом союзников в Европе.

Каждое из этих событий - предательство партнерства со стороны США, оскорбительное для объединенной Европы.

И вот, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи:

"Трансатлантическое партнерство - один из столпов миропорядка, и сегодняшнее видеозаседание позволило вновь подтвердить приверженность членов Евросоюза решению продолжать это тесное сотрудничество"...

И, далее, робко: "Может, мы и не во всем согласны, но наша приверженность трансатлантическому сотрудничеству сильна как никогда".

Пытают их там, что ли? Европа, ты свободна, ты самостоятельна, ты не в рабстве! Ты - Европа, а не филиал США! И ты можешь лучше!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.