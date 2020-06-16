Косачев: Действия США - предательство партнерства с Европой

Новости

В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году 11:46
Министр имущества Крыма стала вице-премьером 11:44
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских 11:44
Вернувшихся в Крым из Вьетнама и Украины отправили в обсерватор 11:42
Вручение кинопремий "Оскар" и BAFTA перенесено из-за COVID-19 11:40
Бэтмен против Капитана Америки: фанаты столкнули героев DC и Marvel 11:24
В Сети стартует сериал "Надежда" 11:19
Новый водовод на восток Крыма построят к 2022 году 11:19
В Курганской области сожгли мост между двумя деревнями и райцентром 11:16
Виктор Золотов поздравил директора ФСО РФ с профессиональным праздником 11:15
Ученые объяснили, почему БЦЖ на долгие годы укрепляет иммунную систему 11:15
Tesla первой в мире начала продажи самого "дальнобойного" электрокара 11:14
Появились новые подробности о сюжете второго сезона "Ведьмака" 11:11
Создана несмываемая защитная пропитка от вирусов 11:06
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым 11:05
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году 11:03
Эксперты отчитались о росте числа кибератак 11:00
Что может стать причиной внезапного пожара в автомобиле 11:00
В Свердловской области число погибших от коронавируса выросло до 54 10:57
Пригожин объяснил, зачем Наталье Орейро российское гражданство 10:57
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию 10:56
Новую "умную" авиабомбу испытали в США 10:56
Ставки по кредитам для застройщиков снизили 14 банков 10:53
Московские врачи вылечили от коронавируса более 126 тысяч человек 10:51
В Госдуме опасаются обострения на границе КНДР и РК из-за взрыва в Кэсоне 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 11:04
Рубрика: Власть

Косачев: Действия США - предательство партнерства с Европой

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Министры иностранных дел стран-членов ЕС и глава госдепартамента США Майк Помпео провели накануне видеоконференцию.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Что этому событию предшествовало, хотя бы на протяжении последнего года? Выход США из ядерной сделки с Ираном, которую Евросоюз решительно поддерживает. Признание Вашингтоном всего Иерусалима столицей Израиля, что Евросоюз категорически отрицает. Убийство американцами одного из лидеров Ирана на территории другой суверенной страны, кстати - партнера Евросоюза. Разрушение американцами Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в потенциале способное вновь поставить многие европейские страны под прицел. Заявленное намерение США выйти из Договора по открытому небу, которое страны ЕС осудили. Прекращение американского финансирования Всемирной организации здравоохранения, защищаемой в нынешних сложных условиях Евросоюзом. Ужесточение незаконных американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2", направленного на обеспечение энергобезопасности Евросоюза. И, наконец, одностороннее решение США сократить свой контингент в Германии без того, чтобы уведомить об этом союзников в Европе.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
Рябков: США пытаются освободиться от ограничений в сфере контроля над вооружениями

Каждое из этих событий - предательство партнерства со стороны США, оскорбительное для объединенной Европы.

И вот, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи:

"Трансатлантическое партнерство - один из столпов миропорядка, и сегодняшнее видеозаседание позволило вновь подтвердить приверженность членов Евросоюза решению продолжать это тесное сотрудничество"...

И, далее, робко: "Может, мы и не во всем согласны, но наша приверженность трансатлантическому сотрудничеству сильна как никогда".

Пытают их там, что ли? Европа, ты свободна, ты самостоятельна, ты не в рабстве! Ты - Европа, а не филиал США! И ты можешь лучше!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ
В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году
В Москве открываются летние веранды ресторанов и кафе
Ставки по кредитам для застройщиков снизили 14 банков
СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Москве
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей