Указ главы Республики Крым от 15 июня 2020 года № 193-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 7 Указа:

подпункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность в области демонстрации кинофильмов в формате автокинотеатра.";

подпункт 7.4.1 изложить в следующей редакции:

"7.4.1. ОКВЭД "85.42. Образование профессиональное дополнительное";

абзац первый подпункта 7.7 изложить в следующей редакции:

"7.7. "93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (детские игровые комнаты, лабиринты, закрытые плавательные бассейны, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность водных аттракционов, игры, шоу, тематические выставки), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме.";

в пункте 14 Указа:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Продолжить реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, профессионального обучения (за исключением ОКВЭД "85.42. "Образование профессиональное дополнительное", ОКВЭД "85.30. Обучение профессиональное" по кодам профессий: 14388 - машинист экскаватора; 11453 - водитель погрузчика; 19203 - тракторист; 19205 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства), высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







