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16 июня 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 16 июня 2020 года № 359 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 16 июня 2020 г.
Опубликован 16 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня) следующие изменения:

В абзаце третьем подпункта 1 пункта 1.2:

слова "Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно"," исключить;

после слов "Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств"," дополнить словами "а также государственных услуг, указанных в разделе XII приложения к постановлению администрации Липецкой области от 10 сентября 2013 года № 410 "Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Липецкой области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг",".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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