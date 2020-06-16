Новости

Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 19:29
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 19:16
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 18:49
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 18:47
Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами 18:26
Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар" 18:25
Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября 18:08
Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря 18:02
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля 18:00
Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики" 17:59
Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве 17:58
В Череповце локализовали разлив бензола 17:58
Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром 17:57
Власти Испании закупят полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников 17:56
В США авиакомпании не возьмут на борт пассажиров без масок 17:54
В Москве курьер украл бумажник сотрудника посольства Турции 17:47
Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва 17:45
В Башкирии на сбившего подростков таксиста завели дело 17:42
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти 17:37
"Единая Россия" назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы 17:27
"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора 17:10
На набережной Фонтанки насмерть разбился мотоциклист 17:04
В Белгородской области открыли пляжи 17:01
Еще один автомобиль для российского рынка начали собирать в Беларуси 17:00
Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
16.06.2020 17:57
Рубрика: В мире

Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром

Текст: Ариадна Рокоссовская

Немецкий мэр Рене Вильке написал на самого себя донос о несоблюдении предписанной министерством здравоохранения социальной дистанции: на церемонии открытия границы с Польшей он обнялся с коллегой из польского города Слубицы. Теперь его ждет штраф до 25 тысяч евро.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
В Польше установлен рекордный прирост заболевших COVID-19

В ночь с 12 на 13 июня на границе Польши и Германии жители польского города Слубицы и немецкого Франкфурта-на-Одере праздновали на пограничном мосту открытие границы между двумя странами. На радостях главы двух городов - Мариуш Олейничак и Рене Вильке - спонтанно заключили друг друга в объятья. В понедельник на официальном сайте франкфуртской мэрии было размещено официальное сообщение, в котором говорилось, что "фотография, на которой запечатлены эти объятия, облетела Германию, Европу и мир, став символом радости от новой встречи, незыблемости дружбы и связей между людьми и народами после жестких антикоронавирусных ограничений".

Одновременно чиновники мэрии признали, что эти объятия нарушили санитарные правила, соблюдение которых в Германии обязательно. В данном конкретном случае речь идет об обязанности соблюдать социальную дистанцию, как минимум, в 1,5 метра, в соответствии с распоряжением минздрава земли Бранденбург от 23 мая. "Поэтому мэр Рене Вильке сам направил в городское управление здравоохранения сообщение о своем нарушении и заявление о том, что дело должно быть рассмотрено без оглядки на должность нарушителя. Решение относительно правовой оценки донесения на самого себя ожидается на этой неделе", - говорится в сообщении. Теперь мэру грозит штраф до 25 тысяч евро.

Сам Рене Вильке так объяснил свое поведение: "В этой ситуации было что-то расслабляющее. Этот жест не был запланирован, но он оказался очень важным. Однако это было нарушением действующих правил, и я должен за это ответить как любой нормальный гражданин в подобной ситуации".

Польские верующие собирают деньги на обращение к Папе Римскому через газету

Но на этом неприятности мэра Франкфурта-на-Одере, скорее всего, не закончатся. Немецкие СМИ сообщают, что он может быть привлечен к ответственности и по другому вопросу. В Германии действует запрет на массовые собрания, а на мосту в момент празднования, по приглашению властей обоих городов, присутствовало гораздо больше допустимых 50 человек, мало кто соблюдал дистанцию и был в маске

В мире Европа Германия В мире Европа Польша

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Иванов назвал условие возобновления международных полетов
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны