Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром

la joie était trop forte lorsque de la réouverture de la frontière germano-polonaise. Le maire de Francfort-sur-l'Oder (de face) est tombé dans les bras de son homologue de Slubice. René Wilke a porté plainte # lui même & demandé 1 enquête pour non respect des #gestesbarrieres pic.twitter.com/vb5uqI7P16 — Pascal Thibaut (@pthibaut) June 15, 2020

Немецкий мэр Рене Вильке написал на самого себя донос о несоблюдении предписанной министерством здравоохранения социальной дистанции: на церемонии открытия границы с Польшей он обнялся с коллегой из польского города Слубицы. Теперь его ждет штраф до 25 тысяч евро.

В ночь с 12 на 13 июня на границе Польши и Германии жители польского города Слубицы и немецкого Франкфурта-на-Одере праздновали на пограничном мосту открытие границы между двумя странами. На радостях главы двух городов - Мариуш Олейничак и Рене Вильке - спонтанно заключили друг друга в объятья. В понедельник на официальном сайте франкфуртской мэрии было размещено официальное сообщение, в котором говорилось, что "фотография, на которой запечатлены эти объятия, облетела Германию, Европу и мир, став символом радости от новой встречи, незыблемости дружбы и связей между людьми и народами после жестких антикоронавирусных ограничений".

Одновременно чиновники мэрии признали, что эти объятия нарушили санитарные правила, соблюдение которых в Германии обязательно. В данном конкретном случае речь идет об обязанности соблюдать социальную дистанцию, как минимум, в 1,5 метра, в соответствии с распоряжением минздрава земли Бранденбург от 23 мая. "Поэтому мэр Рене Вильке сам направил в городское управление здравоохранения сообщение о своем нарушении и заявление о том, что дело должно быть рассмотрено без оглядки на должность нарушителя. Решение относительно правовой оценки донесения на самого себя ожидается на этой неделе", - говорится в сообщении. Теперь мэру грозит штраф до 25 тысяч евро.

Сам Рене Вильке так объяснил свое поведение: "В этой ситуации было что-то расслабляющее. Этот жест не был запланирован, но он оказался очень важным. Однако это было нарушением действующих правил, и я должен за это ответить как любой нормальный гражданин в подобной ситуации".

Но на этом неприятности мэра Франкфурта-на-Одере, скорее всего, не закончатся. Немецкие СМИ сообщают, что он может быть привлечен к ответственности и по другому вопросу. В Германии действует запрет на массовые собрания, а на мосту в момент празднования, по приглашению властей обоих городов, присутствовало гораздо больше допустимых 50 человек, мало кто соблюдал дистанцию и был в маске