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16.06.2020 13:11
Рубрика: Общество

МФТИ вновь стал лидером по уровню зарплат выпускников вузов в сфере IT

Текст: Мария Агранович
Среди молодых IT-специалистов, окончивших вузы в 2014-2019 годах, самые высокие зарплаты у выпускников Московского физтеха. Таковы результаты ежегодного исследования, проведенного порталом Superjob.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

МФТИ лидирует в этом рейтинге уже пятый год подряд: средняя зарплата вчерашнего физтеховца - 180 тысяч рублей в месяц.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы

В этом году в пятерке лидеров рейтинга произошли заметные изменения. На второе место впервые поднялся IT-вуз из Санкт-Петербурга - Университет ИТМО. Второе место он делит с МГТУ им. Баумана. Выпускники этих вузов уже в первые 5 лет после получения диплома зарабатывают в среднем по 160 000 рублей в месяц. На третьей строчке, как и в прошлом году, выпускники МГУ им. Ломоносова с ежемесячным доходом в 155 000 рублей. 4 место у МИФИ - 150 000 рублей. Специалисты с дипломами Высшей школы экономики занимают в рейтинге 5 место с зарплатами в 145 тысяч рублей.

В топ-10 рейтинга вошли университеты, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты - победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

Комментарий

Алексей Малеев, проректор МФТИ по международным программам и цифровым инновациям:

- Хочется обратить внимание: уровень заплат выпускников вузов в сфере IT за последние 5 лет существенно превышает уровень профессорских зарплат в этих же университетах. Нам по-прежнему остро не хватает кадров и средней, и высочайшей квалификации в информационных технологиях. Очень надеюсь, что такие рейтинги помогут определиться с выбором всем (не только школьникам), кто ищет возможности самореализации. Научиться программировать можно, не стоит бояться сделать первый шаг в любом возрасте. А наша ИТ-промышленность будет только рада получить дополнительные кадры.

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