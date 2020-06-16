МФТИ вновь стал лидером по уровню зарплат выпускников вузов в сфере IT

МФТИ лидирует в этом рейтинге уже пятый год подряд: средняя зарплата вчерашнего физтеховца - 180 тысяч рублей в месяц.

В этом году в пятерке лидеров рейтинга произошли заметные изменения. На второе место впервые поднялся IT-вуз из Санкт-Петербурга - Университет ИТМО. Второе место он делит с МГТУ им. Баумана. Выпускники этих вузов уже в первые 5 лет после получения диплома зарабатывают в среднем по 160 000 рублей в месяц. На третьей строчке, как и в прошлом году, выпускники МГУ им. Ломоносова с ежемесячным доходом в 155 000 рублей. 4 место у МИФИ - 150 000 рублей. Специалисты с дипломами Высшей школы экономики занимают в рейтинге 5 место с зарплатами в 145 тысяч рублей.

В топ-10 рейтинга вошли университеты, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты - победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

Комментарий

Алексей Малеев, проректор МФТИ по международным программам и цифровым инновациям:

- Хочется обратить внимание: уровень заплат выпускников вузов в сфере IT за последние 5 лет существенно превышает уровень профессорских зарплат в этих же университетах. Нам по-прежнему остро не хватает кадров и средней, и высочайшей квалификации в информационных технологиях. Очень надеюсь, что такие рейтинги помогут определиться с выбором всем (не только школьникам), кто ищет возможности самореализации. Научиться программировать можно, не стоит бояться сделать первый шаг в любом возрасте. А наша ИТ-промышленность будет только рада получить дополнительные кадры.