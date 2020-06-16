Новые модели в "городской" линейке BR 05 от Bell & Ross

Свежие новости от компании Bell & Ross, известной "авиаторскими" часами, которые носят современные городские жители: в июне в линейке BR 05 появились новые модели - биколорная из стали с золотом и "одетый в синее"скелетон.

Пятнадцать лет назад компания Bell & Ross сказала оригинальное слово в дизайне часов. Модели линейки BR 01 как будто сошли с приборной доски самолета: квадратный корпус, круглый циферблат и по одному винту в каждом из четырех углов - оригинальная и вместе с тем понятная концепция произвела впечатление в часовом мире.

С годами эти часы эволюционировали, не теряя узнаваемости. Однако в прошлом году компании удалось фактически "переизобрести" их дизайн: обращенный к историческим корням марки, он парадоксальным образом стал более современным. Внешний вид новой линейки BR 05 со сглаженными углами, не оставляя сомнений в принадлежности к семейству Bell & Ross, на интуитивном уровне отсылает к знаменитым "наутилусам" Patek Philippe и другим знаковым моделям 1970-х. Однако, что приятно, стоимость Bell & Ross 05 существенно гуманнее.

На днях эта надежная, функциональная и эффектная линейка с интегрированным в корпус браслетом пополнилась двумя новыми моделями.

BR 05 Black Steel and Gold

Модель из стали и золота. Фото: Bell & Ross

Одновременно современная и классическая, эта биколорная модель основана на сопоставлении технологичных материалов (сатинированной и полированной стали) с драгоценным металлом - розовым золотом. Черный циферблат с "солнечным" декором контрастирует с цифрами, метками и скелетонированными стрелками из золота. Для лучшей читаемости в темноте разметка и стрелки покрыты составом Super-LumiNova.

Последняя новинка коллекции Bell & Ross BR 05 - спортивный шик как он есть. Фото: Bell & Ross

Внутри корпуса установлен калибр BR-CAL.321 с ротором автоподзавода, покрытым рутением. За работой механизма можно наблюдать сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла.

Геометрически выверенный 40-миллиметровый корпус дополнен эргономичным браслетом из стали и золота. Модель может комплектоваться спортивным ремешком из черного каучука.

BR 05 Skeleton Blue

Новый уровень прозрачности. Фото: Bell & Ross

Выполненная в стиле произведения высокого часового искусства, скелетонированная версия с синим циферблатом наглядно демонстрирует, что скелетон может быть современным, а не только классически-элитарным.

Корпус диаметром 40 мм со скругленными углами состоит из идеально плоских сатинированных и полированных поверхностей. Полированные скошенные грани усиливают очерченные ими объемы.

Синий прозрачный циферблат размечен накладными металлическими метками и представляет собой окно, сквозь которое виден скелетонированный механизм. Скелетонированные стрелки и метки, как и у вышеописанной модели, тоже покрыты составом Super-Luminova.

Модель работает на калибре BR-CAL.322, ротор автоподзавода выполнен в синем цвете. Ротор также скелетонирован - для лучшего обзора механизма со стороны задней крышки, на которую методом металлизации нанесен логотип Bell & Ross.

Современный скелетон для современного жителя мегаполиса. Фото: Bell & Ross

Серия, которую наверняка оценят поклонники часовой механики, лимитирована 500 экземплярами. Модель, представляющая собой коктейль из традиций и авангарда, одинаково эффектно смотрится и на гибком стальном браслете, и на рифленом каучуковом ремешке синего цвета.

В московских магазинах Mercury версия из стали и золота появится в конце лета, а скелетон можно ожидать осенью.