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16.06.2020,  
09:45
Текст:  Николай Грищенко

Новый пистолет скрытого ношения создадут в России

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: TipTopGM / youtube.com
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Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России могут получить на вооружение новый пистолет скрытого ношения. Калибр оружия - 9х19 миллиметров.

Необходимость обеспечения оперативников новым пистолетом связана с устареванием пистолета Макарова, который не устраивает правоохранителей ни по мощности, ни по боезапасу.

Как заявил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков, оформление документации на ПСН закончено и оружие проходит сертификацию. Пистолет скрытного ношения будет выпускаться в трех вариантах - служебный полноразмерный, компактный и специальный спортивный.

Опытный образец, по словам Альберта Бакова, появится в ближайшее время.

Напомним, что в 2017 году произошла модернизация созданного для сотрудников КГБ и армейской разведки в 1980-е годы бесшумного пистолета ПСС "Вул". Специальный патрон СП-16 позволял пробить бронежилет второго уровня защиты с 20 метров.

Кстати

В 2018 году в США началось серийное производство "пистолета-смартфона", который в сложенном состоянии напоминает мобильный телефон. У пистолета два ствола, каждый из которых заряжается патронами калибра 9х17 миллиметров, магазин не предусмотрен.

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