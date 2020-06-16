Новый пистолет скрытого ношения создадут в России

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России могут получить на вооружение новый пистолет скрытого ношения. Калибр оружия - 9х19 миллиметров.

Необходимость обеспечения оперативников новым пистолетом связана с устареванием пистолета Макарова, который не устраивает правоохранителей ни по мощности, ни по боезапасу.

Как заявил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков, оформление документации на ПСН закончено и оружие проходит сертификацию. Пистолет скрытного ношения будет выпускаться в трех вариантах - служебный полноразмерный, компактный и специальный спортивный.

Опытный образец, по словам Альберта Бакова, появится в ближайшее время.

Напомним, что в 2017 году произошла модернизация созданного для сотрудников КГБ и армейской разведки в 1980-е годы бесшумного пистолета ПСС "Вул". Специальный патрон СП-16 позволял пробить бронежилет второго уровня защиты с 20 метров.

Кстати

В 2018 году в США началось серийное производство "пистолета-смартфона", который в сложенном состоянии напоминает мобильный телефон. У пистолета два ствола, каждый из которых заряжается патронами калибра 9х17 миллиметров, магазин не предусмотрен.