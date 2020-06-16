Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Голосование депутатов, уточняет РИА Новости, проходило тайно. Отмечается, что армянские правоохранительные органы подозревают Царукяна в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года.

"В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято", - цитирует агентство председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян ранее обратился к парламенту с просьбой о согласии на начало уголовного преследования Царукяна. Ему вменяют статью о "соучастии в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". Его также подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей.