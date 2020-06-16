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16.06.2020 16:00

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Текст: Юрий Чернов

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Голосование депутатов, уточняет РИА Новости, проходило тайно. Отмечается, что армянские правоохранительные органы подозревают Царукяна в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года.

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"В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято", - цитирует агентство председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян ранее обратился к парламенту с просьбой о согласии на начало уголовного преследования Царукяна. Ему вменяют статью о "соучастии в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". Его также подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей.

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