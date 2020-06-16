Подлодки США оказались из некачественной стали

Ведущий поставщик ВМС США оказался замешан в скандал с продажей некачественного металла для строительства атомных подлодок. Фальсификация результатов исследований корабельной стали продолжалась десятилетиями.

Компания Bradken Inc. - главный поставщик высокосортного металла на верфи Electric Boat и Newport News Shipbuilding, где строятся атомные субмарины для ВМС США, - заплатила 10,9 миллиона долларов в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования, пишет AP со ссылкой на министерство юстиции Соединенных Штатов. В 2008 году фирма купила металлургический завод в Такоме. Девять лет спустя при смене руководства предприятия обнаружилось, что прежний директор завода, 66-летняя Элейн Томас с 1990 годов подделывала результаты анализа 240 партий стали для корпусов субмарины - это половина всего металла, поставленного Bradken для нужд американского флота.

Томас признала свою вину и рассказала, что считала "глупым требованиям" проводить тесты металла при столь низких температурах. Суд над ней начнется 30 июня.

- Bradken Inc. поставила операции ВМС США и жизни моряков под угрозу, - заявил прокурор Сиэтла Брайан Моран. Хотя в документах следствия нет упоминаний об авариях, вызванных низким качеством металла, Моран считает, что ВМС понесли дополнительные затраты для боеготовности поддержания субмарин. О каких именно подлодках идет речь, не сообщается.

После того, как мошенничество открылось, компания активно сотрудничала с правоохранительными органами и обязалась усилить контроль над заводской лабораторией. Если Bradken выполнит требования Минюста, обвинение в мошенничестве с компании снимут.