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16.06.2020 16:21
Рубрика: В мире

Посольство РФ во Франции выясняет ситуацию с беспорядками в Дижоне

Текст: Алексей Чуриков

Посольство России во Франции направило соответствующие запросы в полицейские службы республики в отношении возникших в городе Дижон беспорядков с участием выходцев из Чечни. Об этом, сообщает ТАСС, посол РФ во вторник посол РФ Алексей Мешков рассказал в открытом интервью Михаилу Гусману.

Фото: REUTERS
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"Пока мы пытаемся разобраться с этой ситуацией. Речь идет о субботе-воскресенье, и это было не в Париже, а в Дижоне", - приводит слова посла агентство. Российский дипломат обратил внимание на то, что многие из выходцев из Чечни - люди, просившие политическое убежище во Франции и у них нет гражданства РФ. "Но это тоже свидетельство того, как позитивно у нас эволюционирует ситуация на Северном Кавказе. Сегодня в первых рядах тех, кто запрашивает восстановление гражданства, - как раз выходцы из этих северокавказских республик", - заявил Мешков.

Дипломат подчеркнул, что посольство разбирается с ситуацией. "Но в любом случае мы все запросы направили в французские полицейские службы и будем разбираться. Потому что мы защищаем интересы любого российского гражданина, который попадает в тяжелую ситуацию, даже по своей вине в той или иной стране. Для нас главное - защита его интересов", - отметил посол России во Франции.

Напомним, что в прошедшие выходные, а также в ночь на понедельник в Дижоне вспыхнули беспорядки. Как заявил городской прокурор Эрик Матэ, возможно конфликт был вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба. Участники беспорядков, предположительно более 200 человек, жгли машины и мусорные баки. Пострадали около десяти человек.

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