Проверка мифа: можно ли укрыться за машиной во время перестрелки

В случае, если вы попадете в реальную перестрелку, допустим на улице, укрытием может стать легковой автомобиль. Однако действительно безопасными могут считаться только зоны позади двигателя и за колесами - другие части машины с большой долей вероятности будут пробиты насквозь.

По крайней мере это справедливо для охотничьих ружей и винтовок, а также автоматов - соответствующие результаты в ходе эксперимента получили специалисты концерна "Калашников", подготовившие соответствующее видео.

Обстрелу из ружей подверглась старая LADA-21099, на прочность проверялись отсек двигателя, передняя дверь и багажник. При этом мощность патронов постепенно повышалась. Так, пуля 20-го калибра из гладкоствольного ружья пробила навылет только багажник, прятаться за этой частью автомобиля оказалось небезопасно. Более мощные виды стрелкового оружия почти в ста процентах случаев также пробивали насквозь и обе передние двери. А вот отсек двигателя смог остановить все посланные в него пули, в том числе предназначенные для охоты на слонов.

В другом видеоролике жертвой эксперимента стал Москвич-412. Его простреливали в четырех точках - к трем вышеназванным добавилась зона заднего моста. А в качестве оружия использовались АК-203 с различными патронами, в том числе бронебойными, пулемет и даже гранатомет. Понятно, что в последнем случае автомобиль был тут же уничтожен, зато стрелковое оружие смогло пробить только его багажник и переднюю дверь. Колеса, как и двигатель, оказались действительно безопасным укрытием.