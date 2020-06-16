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16.06.2020 14:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Наместник Троице-Сергиевой лавры рассказал о правилах посещения обители

Текст: Владимир Емельяненко

Епископ Сергиево-Посадский Парамон (Голубка), наместник Троице-Сергиевой лавры, куда после снятия ограничений снова устремились туристический и паломнический потоки, объяснил кого и почему не пускают в лавру, несмотря на ее открытие, и пускать не будут.

Через официальной сайт Троице-Сергиевой лавры ее наместник обратился к прихожанам, паломникам и туристам с просьбой соблюдать масочный режим и режим социальной дистанции.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Я бы хотел призвать всех вас, чтобы вы не относились к этому легкомысленно. Чтобы соблюдали те меры предосторожности, о которых говорят санитарные власти нашей страны ... для того, чтобы сохранились жизни всех тех, кто нас окружает и кто нам дорог", - написал в обращении епископ Сергиево-Посадский Парамон (Голубка).

Его обращение продиктовано тем, что вырос поток посетителей и паломников без медицинских масок или тех, кто их и перчатки имеют, но не желают надевать. Или периодически снимают. Как сообщает сайт монастыря, вход на территорию Троице-Сергиевой лавры без средств защиты категорически запрещен. При этом в Москве православные храмы были открыты 6 июня, а ворота Троице-Сергиевой Лавры, расположенной в подмосковном Сергиевом Посаде, вновь открылись для молящихся и туристов 13 июня.

Жесткое следование правилам, введенным Роспотребнадзором, в лавре объясняют тем, что в обители от осложнений, вызванных заражением COVID-19, умерли десять монахов. При этом епископ Сергиево-Посадский Парамон (Голубка) особо подчеркивает в обращении, что "хоть мы и были в самоизоляции, но при этом мы не чувствовали, что мы одиноки ..." Он нашел слова благодарности для "всех прихожан монастыря и медиков, которые в трудное время в период пандемии коронавируса различными способами поддержали обитель и оказали лечебную помощь монахам".

Наместник Троице-Сергиевой лавры призвал прихожан продолжать соблюдать масочный режим в храмах обители, принятую социальную дистанцию и другие санитарно-гигиенические меры, которые введены в обители.

Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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