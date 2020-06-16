Опубликован список поликлиник, в которых в конце июня начнется капитальный ремонт

В конце июня в 25 поликлиниках Москвы начнется капремонт, сообщила Анастасия Ракова, заммэра города по вопросам социального развития. Расположены эти поликлиники в Юго-Восточном, Северном, Центральном, Южном, Северо-Восточном, Восточном, Западном и Юго-Западном округах. В ходе работ все лечебные учреждения будут приведены в соответствие с московским стандартом поликлиник, отметила Анастасия Ракова.

- Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно становится более контролируемой, и мы возобновляем работу над ключевыми городскими проектами, - рассказала она. - В конце июня на капитальный ремонт уйдут 25 зданий поликлиник. Работы пройдут в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. По завершении проекта мы получим помещения, оснащенные по самому последнему слову техники, с логичным зонированием и комфортным интерьером. Всего же до конца 2023 года будут отремонтированы 135 зданий поликлиник. Поликлиническая помощь - это то, что нужно горожанам не раз и не два в жизни, как некоторые виды особой, сложной медицинской помощи, а постоянно, на регулярной основе. Поэтому несмотря на то, что коронавирус наложил существенный отпечаток на жизнь в городе, проект по капремонту мы завершим в срок.

После ремонта поликлиники изменятся не только внешне, но и внутренне - в них обновят коммуникации, инженерные и вентиляционные системы, появятся комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, буфет, помещения, где сотрудники смогут отдохнуть после приема. Для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами и современным диагностическим оборудованием.

Информацию, по какому адресу обращаться за медицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы 8(495) 531-69-98. Помимо этого, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.

Напомним, новый московский стандарт поликлиник был разработан в 2019 году. Его реализация сделает медицинскую помощь более качественной и доступной.

В рамках нового стандарта в поликлиниках установят современное высокотехнологичное оборудование для диагностики и профилактики заболеваний. В филиалах появятся маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, а в головных зданиях - аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях - еще и узкопрофильные специалисты пяти направлений.

Ремонтные работы в конце июня начнутся в следующих поликлиниках: