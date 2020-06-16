От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 52 человека

52 человека стали жертвами коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Общее число умерших от COVID после этого достигло 3 386.

"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - констатировали в оперштабе.

Число выявленных заражений за сутки - 1359 и эта статистика в последние дни имеет тенденцию к снижению. Общее число выявленных с начала пандемии случаев - 207 264. Выздоровели за эти же сутки 1 549 человек.