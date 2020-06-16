В Калуге будут судить полицейского, наступившего задержанному на голову

Заместителем прокурора Калуги утверждено обвинительное заключение в отношении теперь уже бывшего полицейского патрульно-постовой службы. За превышение должностных полномочий ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре региона.

По данным правоохранителей, в составе наряда ППС 24-летний сотрудник полиции задержал нарушителя общественного порядка. В отделении задержанный, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно. Полицейские отвели ему руки за спину, зафиксировали их наручниками и уложили мужчину на пол. Но он продолжал оскорблять стражей порядка. Тогда один из них наступил ему на голову ногой, обутой в форменный ботинок.

В прокуратуре отметили, что для применения физической силы к задержанному не было оснований. В тоже время своими действиями полицейский не только причинил физическую боль беспомощному человеку, но и нарушил права гражданина на достоинство и неприкосновенность личности. Подобные действия дискредитируют органы внутренних дел, подчеркнули в ведомстве.

Сотрудника из полиции уволили. Было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". С утвержденным обвинительным заключением дело передано в суд. Если вина экс-полицейского будет доказана в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.