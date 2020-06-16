В Тульской области осужден бывший главврач, бравший "откаты" за премии

В деле о получении взяток - 30 эпизодов, в 27 случаях речь о значительных размерах подношений. Мужчина возглавлял больницу с апреля 2016 года по октябрь 2019-го. Суд установил, что главврач через посредников договорился с тридцатью врачами подведомственной больницы об "откатах".

В 2018 и 2019 годах этим медикам ежемесячно начислялись повышенные стимулирующие выплаты. Получив премии, часть денег они отдавали главврачу - когда лично, когда через посредников. За взятки им гарантировались не только повышенные выплаты, но и прощались нарушения дисциплины. Общая сумма взяток составила 2 268 900 рублей.

Суд признал экс-главврача виновным в получении взяток за общее покровительство и попустительство по службе (часть 1 и часть 2 статьи 290 УК РФ). Он приговорен к четырем годам колонии общего режима и 300 тысячам рублей штрафа.

Кроме этого, осужденному назначено дополнительное наказание - штраф в размере четырех миллионов рублей, а также запрет заниматься административной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях на три года. Бывший главврач был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, подчеркнула Дячук.