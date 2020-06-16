Жара придет сегодня в Москву

В столичном регионе сегодня установится жаркая погода. Воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области. По данным метеорологов, принес жару в регион новый антициклон.

- Под его воздействием осадков сегодня не будет, а воздух сможет прогреться до +30, - сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Содержание кислорода ожидается в пределах нормы, а атмосферное давление немного повышенное. В целом день довольно спокойный даже для метеозависимых людей.

По данным метеорологов, в ближайшие дни воздух сможет прогреться выше +30, но возможны грозы с дождями.

Кстати сегодня рекорда погода не поставит. Максимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1946 году - плюс 32,5 градуса.