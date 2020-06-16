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16.06.2020 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию

Текст: Анна Бондаренко

После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который отбывал наказание в колонии в городе Спасск-Дальний в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.

Как сообщает сайт ведомства, во время проверки было установлено, что из-за "ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края".

По мнению Генпрокуратуры, когда экс-главу администрации Владивостока отправляли в колонию в Спасске-Дальнем, не учли ряд моментов. В частности то, что в этом городе находится подконтрольное семье Пушкаревых градообразующее предприятие - АО "Спасскцемент". Родственники многих сотрудников колонии работают там и фактически находятся в зависимом от осужденного положении. Кроме того, Игорь Пушкарев долго занимал в городе руководящие должности, знаком со многими чиновниками в регионе и мог их использовать, чтобы нарушения условий отбываний наказаний не стали известны.

Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока

Помимо этого прокурорская проверка показала, что его брат Андрей Пушкарев, также осужденный по этому делу, после вынесения приговора устроился на работу в ООО "Востокцемент", "то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения", подчеркивает ведомство.

Заместитель Генерального прокурора РФ внес соответствующее представление во ФСИН России, по результатам его рассмотрения Игоря Пушкарева перевели в исправительную колонию строгого режима в другой регион России. В отношении его брата принято решение о незачете отбытого им с октября 2019-го по март 2020 года наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями. Он уволен с занимаемой должности.

Напомним, что в апреле 2019 года Игорь и Андрей Пушкаревы были признаны виновными в превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. По приговору суда бывшему мэру Владивостока назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 миллионов рублей, его брату - восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение трех лет.

Суд установил, что в 2009-2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию компаний в конкурсах на строительство дорог, обеспечил победу компании "Дороги Владивостока". Для выполнения контракта материалы этой компании поставлялись подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями, а во главе группы стояли близкие родственники мэра. Считается, что они получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей.

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