Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию

После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который отбывал наказание в колонии в городе Спасск-Дальний в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.

Как сообщает сайт ведомства, во время проверки было установлено, что из-за "ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края".

По мнению Генпрокуратуры, когда экс-главу администрации Владивостока отправляли в колонию в Спасске-Дальнем, не учли ряд моментов. В частности то, что в этом городе находится подконтрольное семье Пушкаревых градообразующее предприятие - АО "Спасскцемент". Родственники многих сотрудников колонии работают там и фактически находятся в зависимом от осужденного положении. Кроме того, Игорь Пушкарев долго занимал в городе руководящие должности, знаком со многими чиновниками в регионе и мог их использовать, чтобы нарушения условий отбываний наказаний не стали известны.

Помимо этого прокурорская проверка показала, что его брат Андрей Пушкарев, также осужденный по этому делу, после вынесения приговора устроился на работу в ООО "Востокцемент", "то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения", подчеркивает ведомство.

Заместитель Генерального прокурора РФ внес соответствующее представление во ФСИН России, по результатам его рассмотрения Игоря Пушкарева перевели в исправительную колонию строгого режима в другой регион России. В отношении его брата принято решение о незачете отбытого им с октября 2019-го по март 2020 года наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями. Он уволен с занимаемой должности.

Напомним, что в апреле 2019 года Игорь и Андрей Пушкаревы были признаны виновными в превышении должностных полномочий и взяточничестве в особо крупном размере. По приговору суда бывшему мэру Владивостока назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 миллионов рублей, его брату - восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение трех лет.

Суд установил, что в 2009-2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию компаний в конкурсах на строительство дорог, обеспечил победу компании "Дороги Владивостока". Для выполнения контракта материалы этой компании поставлялись подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями, а во главе группы стояли близкие родственники мэра. Считается, что они получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей.