На Камчатке осудили мужчину, полгода насиловавшего падчерицу

Жителя Тигильского района Камчатского края приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев за преступления, совершенные в отношении дочери сожительницы.

С августа по декабрь 2019 года мужчина насиловал 12-летнюю девочку, жившую с ним в одном доме. До того, как поселиться под одной крышей с женщиной и ее дочерью, он уже отсидел 15 лет за решеткой за убийство и изнасилование.

"Злоумышленник совершил не менее 13 насильственных половых актов и не менее пяти насильственных действий сексуального характера", - сообщили в пресс-службе СУ СК Камчатки.

Во время следствия обвиняемый сознался в содеянном, но не стал давать показания. Тем не менее, суд посчитал собранные следователями доказательства достаточными и признал вину. Приговор вступил в силу.