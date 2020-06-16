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16.06.2020 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В больнице Хабаровского края произошла вспышка COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Вяземской центральной районной больнице Хабаровского края произошла вспышка коронавирусной инфекции. Учреждение закрыто на карантин.

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- Произошел занос инфекции в терапевтическое отделение, выявлены несколько человек с COVID-19. Мы работали там совместно с Роспотребнадзором, они выдали предписание, которое выполнено, - сообщил журналистам глава регионального минздрава Александр Витько.

По его словам, пациенты, которым нужна терапевтическая помощь, направлены в больницу Бикинского района. Карантин в Вяземской ЦРБ будет длиться две недели.

По последним данным, в Хабаровском крае выявлено 3083 случаев COVID-19. 19 человек скончались. Активными остаются 1593 случая.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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