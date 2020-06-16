В Бурятии бар и кафе закрыли за нарушения мер против COVID-19

Проверку соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции провели в заведениях общественного питания Республики Бурятия.

Как выяснилось в ходе осмотра, в одном из баров Улан-Удэ не соблюдалась социальная дистанция, не были созданы необходимые условия для правильного мыться посуды, а у части персонала не было справок об отсутствии контакта с зараженными. В наказание заведение временно закрыли.

Приостановили деятельность и одного из городских кафе, также пренебрегавшего мерами предосторожности. Утром там не измеряли температуру работникам, не проводилась дезинфекция помещений.

В отношении заведений возбудили дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ).

Всего было проверено 47 предприятий торговли, общественного питания и коллективных средств размещения. 11 из них пренебрегали правилами. Сейчас решается вопрос о приостановлении деятельности нарушителей.

- Я в очередной раз обращаюсь к нашим предпринимателям и прошу строго соблюдать установленные правила. Их соблюдение - это залог будущей стабилизации эпидситуации в республике. Иначе нами будут применяться подобные меры, - цитируют на сайте правительства Бурятии слова главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева.