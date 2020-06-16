В Якутии с браконьера взыскали 10 млн рублей за 33 рыбины

В Усть-Алданском улусе Якутии суд вынес приговор местному жителю, незаконно выловившему 33 особи сибирского осетра.

Мужчина осужден по части 3 статьи 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб. Суд приговорил его к штрафу, а кроме того, в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокуратуры о взыскании с него причиненного ущерба, который превысил 10 миллионов рублей.

"В суде установлено, что подсудимый в марте 2020 года, находясь на участке реки Алдан, не имея соответствующего разрешения, в запрещенный для осуществления рыболовства период незаконно выловил 33 экземпляра сибирского осетра, который внесен в Перечень особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации", - сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

В сообщении отмечено, что вылов молоди сибирского осетра (а выловлена была именно молодь) нарушает популяционную структуру и является одной из основных причин уменьшения численности этой рыбы.