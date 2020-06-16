В сахалинском селе ввели режим ЧС из-за COVID-19 у военнослужащего

В селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп введен режим ЧС из-за коронавируса, выявленного у военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, заражение произошло от прибывших на остров через Южно-Сахалинск людей.

"Игнорируя требования Роспотребнадзора, они общались с местными сослуживцами. Четверо приезжих оказались инфицированными. Сейчас они на лечении в Хабаровске", - отмечается в сообщении.

67 человек, контактировавших с ними, изолированы. Семь пациентов госпитализировали с признаками ОРВИ.

Режим ЧС введен для ограничения контактов с местными жителями. Полиция перекрыла дорогу и установила контрольный пункт на въезде в село.