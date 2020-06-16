В Пермском крае иномарка насмерть сбила 16-летнюю велосипедистку

В Прикамье следователи МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи № 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло на автодороге Кунгур-Соликамск. В вечернее время 16-летняя девушка шла по правому краю проезжей части в попутном с транспортном направлении, спешившись с велосипеда. Ее сбил автомобиль Kia под управлением 61-летнего мужчины. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.