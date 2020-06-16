Отдаленные поселки и хозяйства получили надежное энергоснабжение

Новости

На Урале завели дело о танцах на мемориале в одежде с символами фашизма 14:48
Найдена самая распространенная и заразная мутация коронавируса 14:48
Прокуроры добились выплат медикам на сумму более миллиарда рублей 14:43
Лавров: Планам США об оружейном эмбарго в отношении Ирана не суждено сбыться 14:42
В центре Назрани произошла перестрелка 14:40
В Самарской области археологи нашли захоронение четвертого века 14:35
Рябков: Участие Уилана в схемах разменов не обсуждается 14:34
Прощай, i8: BMW прекратила выпуск гибридной модели 14:33
В Челябинской области КамАЗ без тормозов смял пять машин на трассе М5 14:30
Есть ли в песнях Little Big плагиат композиций Black Eyed Peas 14:26
В ЦИК рассказали, как будут голосовать граждане с повышенной температурой 14:24
СК возбудил уголовное дело о загрязнении среды "Норникелем" в прошлые годы 14:21
МЧС предложило понизить режим ЧС в Норильске с федерального на региональный 14:16
Житель Тайваня выловил бутылку с письмом из калининградского музея 14:14
Лукашенко поставил задачи перед активом Гродненской области 14:14
Жительница Башкирии заплатит приемному ребенку 40 тысяч рублей за побои 14:12
Наместник Троице-Сергиевой лавры рассказал о правилах посещения обители 14:10
В Сирии подорвался российский БТР, пострадавших нет 14:08
Минобороны: Парады Победы пройдут в 28 российских городах 14:03
ЛуАЗ-969: первый переднеприводный автомобиль СССР 14:00
Сотрудники на "удаленке" смогут обратиться в прокуратуру из-за работы сверхурочно 13:53
На севере Свердловской области произошел разлив нефти 13:51
Россияне оформили через портал госуслуг выплаты на 20 млн детей 13:50
Бахрушинский Театральный музей приглашает в реальный вишневый сад 13:44
В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
В Гидрометцентре рассказали, ждут ли Россию бесснежные зимы
В Гидрометцентре рассказали, ждут ли Россию бесснежные зимы
16.06.2020 13:30
Проект: В регионах

Отдаленные поселки и хозяйства получили надежное энергоснабжение

Компания "Россети Сибирь" повышает качество и надежность электроснабжения потребителей отдаленных поселков и хозяйств в девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь" Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"
Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

Небольшие населенные пункты, расположенные в труднодоступной местности - в тайге, среди болот, в значительной удаленности от крупных питающих центров - одна из особенностей Сибири и Дальнего Востока. С начала 2020 года специалисты "Россети Сибирь" осуществили технологическое присоединение к сетям компании нескольких десятков "сложных" объектов, среди которых сельскохозяйственные, животноводческие фермы, базы для разведения рыбы, охотничьи хозяйства.

Так в селе Ильинка Новокузнецкого района Кузбасса энергетики подключили к сетям электроустановки животноводческой фермы: построили несколько пролетов ЛЭП и трансформаторную подстанцию. А в поселке Раздольном Гурьевского района дали мощность для подключения производственной базы по приему черного металла и шиномонтажного пункта, а также построили сети напряжением 0,4 и 6 кВ, смонтировали трансформаторную подстанцию. Причем затраты заявителей минимальны - в одном случае 550 рублей, в другом - 15 тысяч. При этом энергокомпания направила на создание инфраструктуры более миллиона рублей.

В Красноярском крае только в мае и июне реализовано техприсоединение крестьянского хозяйства в деревне Хайдак Партизанского района и фермерского хозяйства в селе Ольгино Уярского района. В мае включена новая линия электропередачи для присоединения еще двух крестьянско-фермерских хозяйств в Ужурском и Боготольскои районах. До конца июня красноярские энергетики планируют присоединить еще 10 заявителей, в числе которых - строящиеся жилые дома для специалистов хозяйства по разведению рыбы на Красноярском водохранилище.

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай реализовано технологическое присоединение крупной мараловодческой фермы и жилого дома животновода.

Как отметил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин, надежное электроснабжение необходимо всем потребителям, независимо от их удаленности от питающих центров и трудностей при прокладке сетей. Инвестиционные мероприятия, проводимые энергокомпанией, снижают риски возникновения аварийных ситуаций и повышают надежность в целом всей энергосистемы Сибири и Дальнего Востока.

- Мы уделяем особое внимание объектам, расположенным в отдаленных и труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Для обеспечения бесперебойного и безопасного энергоснабжения потребителей компания осуществляет техприсоединение брошенных бесхозных сетей, в случае необходимости своевременно и в требуемом количестве осуществляет доставку топлива для дизель-генераторных установок, в полном объеме проводит запланированные ремонты на существующих сетях, выполняет мероприятия инвестиционной программы по техническому перевооружению и реконструкции, - сообщил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

В некоторых районах эта цель достигается и при использовании энергии солнца. Так в Забайкальском крае, в селе Менза Красночикойского района, запуск автономной гибридной энергоустановки (АГЭУ) дал экономию около 30 млн бюджетных средств. Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления сократило потребление дизтоплива, снизило выбросы в атмосферу углекислого газа, позволило избежать роста тарифной нагрузки на конечных потребителей и снизило расходы регионального бюджета за счёт сокращения субсидий на компенсацию затрат по поставке дизтоплива.

В ряде регионов власти совместно с энергетиками разрабатывают и реализуют целевые программы обеспечения энергоснабжения отдаленных территорий. Так, например, по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова, фермерам, устанавливающих на чабанских стоянках мини-АГЭУ, правительство субсидирует 95 % затрат на оборудование.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Минобороны: Парады Победы пройдут в 28 российских городах
Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию
Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ
За сутки в России подтверждено 8248 случаев COVID-19 в 82 регионах
Школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц