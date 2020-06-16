Отдаленные поселки и хозяйства получили надежное энергоснабжение

Компания "Россети Сибирь" повышает качество и надежность электроснабжения потребителей отдаленных поселков и хозяйств в девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Небольшие населенные пункты, расположенные в труднодоступной местности - в тайге, среди болот, в значительной удаленности от крупных питающих центров - одна из особенностей Сибири и Дальнего Востока. С начала 2020 года специалисты "Россети Сибирь" осуществили технологическое присоединение к сетям компании нескольких десятков "сложных" объектов, среди которых сельскохозяйственные, животноводческие фермы, базы для разведения рыбы, охотничьи хозяйства.

Так в селе Ильинка Новокузнецкого района Кузбасса энергетики подключили к сетям электроустановки животноводческой фермы: построили несколько пролетов ЛЭП и трансформаторную подстанцию. А в поселке Раздольном Гурьевского района дали мощность для подключения производственной базы по приему черного металла и шиномонтажного пункта, а также построили сети напряжением 0,4 и 6 кВ, смонтировали трансформаторную подстанцию. Причем затраты заявителей минимальны - в одном случае 550 рублей, в другом - 15 тысяч. При этом энергокомпания направила на создание инфраструктуры более миллиона рублей.

В Красноярском крае только в мае и июне реализовано техприсоединение крестьянского хозяйства в деревне Хайдак Партизанского района и фермерского хозяйства в селе Ольгино Уярского района. В мае включена новая линия электропередачи для присоединения еще двух крестьянско-фермерских хозяйств в Ужурском и Боготольскои районах. До конца июня красноярские энергетики планируют присоединить еще 10 заявителей, в числе которых - строящиеся жилые дома для специалистов хозяйства по разведению рыбы на Красноярском водохранилище.

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай реализовано технологическое присоединение крупной мараловодческой фермы и жилого дома животновода.

Как отметил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин, надежное электроснабжение необходимо всем потребителям, независимо от их удаленности от питающих центров и трудностей при прокладке сетей. Инвестиционные мероприятия, проводимые энергокомпанией, снижают риски возникновения аварийных ситуаций и повышают надежность в целом всей энергосистемы Сибири и Дальнего Востока.

- Мы уделяем особое внимание объектам, расположенным в отдаленных и труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Для обеспечения бесперебойного и безопасного энергоснабжения потребителей компания осуществляет техприсоединение брошенных бесхозных сетей, в случае необходимости своевременно и в требуемом количестве осуществляет доставку топлива для дизель-генераторных установок, в полном объеме проводит запланированные ремонты на существующих сетях, выполняет мероприятия инвестиционной программы по техническому перевооружению и реконструкции, - сообщил генеральный директор "Россети Сибирь" Павел Акилин.

В некоторых районах эта цель достигается и при использовании энергии солнца. Так в Забайкальском крае, в селе Менза Красночикойского района, запуск автономной гибридной энергоустановки (АГЭУ) дал экономию около 30 млн бюджетных средств. Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления сократило потребление дизтоплива, снизило выбросы в атмосферу углекислого газа, позволило избежать роста тарифной нагрузки на конечных потребителей и снизило расходы регионального бюджета за счёт сокращения субсидий на компенсацию затрат по поставке дизтоплива.

В ряде регионов власти совместно с энергетиками разрабатывают и реализуют целевые программы обеспечения энергоснабжения отдаленных территорий. Так, например, по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова, фермерам, устанавливающих на чабанских стоянках мини-АГЭУ, правительство субсидирует 95 % затрат на оборудование.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"